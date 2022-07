TCE-AM incentiva 8 mil estudantes do Amazonas a fiscalizar gastos públicos

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da sua Ouvidoria, percorreu 36 escolas do interior do Amazonas e alcançou 8.152 estudantes através dos Programas “Ouvidoria + Presente” e “Ouvidoria Estudantil” que têm o objetivo de despertar em cada aluno o senso de fiscalização dos recursos e políticas públicas e aproximar ainda mais a população do Tribunal de Contas.

De acordo com o Ouvidor-geral do TCE, conselheiro Josué Cláudio Neto, entre os dias 15 de maio e 19 de julho, as equipes desses dois programas estiveram em escolas de nove municípios do interior. São eles: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Barcelos, Parintins, Barreirinha, Nhamundá, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Tabatinga.

Nas escolas o principal objetivo, segundo o conselheiro Josué Cláudio Neto, é ensinar aos estudantes os instrumentos disponíveis para fiscalizar e atuar na defesa de seus direitos, despertando neles o zelo com a Administração Pública.

“Esses estudantes são o futuro do Amazonas e esses projetos ajudam o jovem a entender e acompanhar o uso dos recursos públicos e a implementação das Políticas Públicas em diferentes contextos da comunidade onde residem ajudando a aperfeiçoar os serviços públicos” afirmou o conselheiro.

Mais municípios

Ainda de acordo com o conselheiro, esta semana equipes desses dois programas estarão em Alvarães, Tefé e Uarini.

