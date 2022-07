Suspeitos pela morte de Bruno e Dom serão transferidos para Manaus

DA REDAÇÃO — Os suspeitos pela morte do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira serão transferidos para Manaus. A informação foi confirmada pela Polícia Federal do Amazonas.

Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, foi conduzido de Atalaia do Norte até Tabatinga. Os outros presos, Oseney da Costa de Oliveira, vulgo “Dos Santos”, e Jeferson da Costa de Oliveira, o “Pelado da Dinha”, aguardam transferência. Rubens Villar Coelho, conhecido por “Colômbia”, suspeito de ser mandante do crime, teve a prisão preventiva decretada.