Suspeito de financiar atos golpistas foge pela janela para não ser preso pela PF

O empresário Raif Jibran Filho, um dos alvos da operação da Polícia Federal, deflagrada nesta sexta-feira, 20, fugiu pela janela de sua residência no momento em que os agentes chegavam ao local para cumprir um mandado de prisão preventiva. As informações são do portal Metrópoles.

Raif é empresário e sócio de um restaurante em Alto Paraíso de Goiás. Pelas redes sociais, circula um vídeo gravado por ele durante a invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Além da prisão preventiva, os agentes cumpriram no endereço mandados de busca e apreensão.

Esse é Raif Jibran Filho, proprietário do Rústico Premium Grill, um dos mais badalados e caros de São Jorge na Chapada dos Veadeiros onde a galera descolada gosta de fazer foto pra Instagram. Vamos deixar o restaurante famoso? pic.twitter.com/iaZEeqwX4X — Lorena Rodrigues (@_mulher_aranha_) January 9, 2023

Batizada de Operação Lesa Pátria, a ação realizada pela PF busca identificar os financiadores dos atos golpistas do último dia 8, em Brasília. Ao todo, estão sendo cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão.

Ibaneis e ex-secretário de segurança são alvo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) cumpriu na tarde desta sexta-feira mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-secretário executivo da Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira.

Ambos são investigados em inquérito do Ministério Público Federal (MPF) após invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. Isso porque, no dia 8, as forças de segurança do Distrito Federal não contiveram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que invadiram e destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com R7