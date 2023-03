Sumaúma Park Shopping recebe a 5ª edição do Amazon Fashion Down

Neste sábado (25), a partir das 18h, a praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping recebe mais uma edição do Amazon Fashion Down, o maior desfile de moda inclusivo da Região Norte. O evento, que tem entrada gratuita e é promovido pelo Instituto Amazonense de Inclusão (IAI), busca fomentar a inclusão, dar visibilidade e empoderar pessoas com deficiência intelectual e múltipla, bem como das famílias.

De acordo cantor Breno Marx, idealizador do projeto, está será a quinta edição do desfile. “Este ano, o evento será ‘recheado’ de novidades e vai contar com a presença de artistas, modelos, misses e do AnimaPet, cães co-terapeutas, geralmente indicados por médicos para auxiliar durante tratamentos”, comenta ele.

Ainda de acordo com o coordenador do evento, está sendo estimada a presença de 80 modelos entre crianças, jovens e adultos. “Queremos fomentar cada vez mais a inclusão social e, consequentemente, dar a devida visibilidade a todas as pessoas com deficiência, além de promover a socialização e integração com outras pessoas e famílias, sejam elas com deficiência ou típicas”, completa Breno.

“Estamos muito felizes de sermos, mais uma vez, palco de um evento tão importante não apenas para o Amazonas, mas também para o resto do Brasil. Somos parceiros do IAI desde a primeira edição e entendemos a necessidade de falarmos sobre inclusão. Temos a certeza que será um sucesso”, comenta Laura Palhares, diretora de Marketing do Sumaúma.

