Suárez lamenta eliminação do Uruguai e pede respeito: ‘Dói muito’

O atacante Luis Suárez, de 35 anos, fez um desabafo nas redes sociais após o Uruguai ser eliminado da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, 2. O jogador também agradeceu todo apoio que a seleção de seu país recebeu dos uruguaios.

“Se despedir assim de um Mundial dói muito, mas temos a tranquilidade que demos tudo pelo nosso país. Orgulhoso de ser uruguaio, mesmo que não nos respeitem. Obrigado a cada um dos uruguaios que nos apoiaram em casa parte do mundo”, postou ele.

A postagem de Suárez foi feita após ele cair no choro no banco de reservas ao saber que a Coreia do Sul tinha virado o jogo contra Portugal. Isso porque o Uruguai, que até então estava vencendo da Gana por 2 a 0, precisava de mais um gol para conseguir avançar às oitavas de final, o que não aconteceu.

Como um dos principais jogadores da seleção uruguaia, Suárez foi substituído no segundo tempo e acompanhou o drama do time do banco de reservas. As câmeras registraram os momentos de tensão do jogador que, diversas vezes, cobriu o rosto com a camisa ou com as mãos. O desespero dele foi ainda maior quando o árbitro apitou o fim do jogo.

