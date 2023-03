Startup desenvolve robô humanoide para ser mordomo e ‘pegar pesado’ no trabalho

Não é só a corrida por sistemas de inteligência artificial (IA) que ganhou capítulos palpáveis nos últimos meses. Robôs humanoides também entram no páreo para se tornarem realidade no cotidiano e nas tarefas das pessoas. De olho nesse mercado, a startup americana Figure veio a público no início de março para anunciar a criação de um robô humanoide, que imita movimentos e altura de uma pessoa real.

O projeto, chamado de Figure 01, tem cerca de 1,70 metro e pesa quase 60 quilos, e o robô é movido à bateria — que pode durar até 5 horas por carga. A aparência, porém, ainda é bem próxima dos humanóides que outras empresas, como a Boston Dynamics, já produzem, ou seja, sem características como rosto, pele e feições.

No caso do Figure 01, a intenção é que ele seja realmente um ajudante em casa: a empresa afirmou que espera conseguir desenvolver o robô para que seja capaz de subir escadas, levantar peso e operar ferramentas domésticas, além de poder ser utilizado em armazéns.

Para isso, a Figure se mudou para uma sede com mais de 2,7 mil metros quadrados em Sunnyvale, na Califórnia, onde vai poder construir e testar as habilidades do robô em diversas atividades. A startup ainda contratou, nos últimos anos, cerca de 40 especialistas de empresas como Boston Dynamic, Tesla e Waymo para trabalharem no projeto.

“Achamos que podemos entrar em operação comercial dentro de alguns anos”, disse Brett Adcock, presidente da Figure, para o site americano Axios. “Devemos ser capazes de fazer a maioria dos trabalhos físicos que os humanos não querem fazer”.

