Stand da Rhisa em Santarém atrai visitantes interessados em ciência e inovação

O stand da Rede de Recursos Humanos e Inteligências para a Sustentabilidade da Amazônia – Rede Rhisa – montado na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) tem sido um dos destaques do XXVI Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil que está sendo realizado em Santarém (PA).

Todo visitante que chega ao stand tem a oportunidade de conhecer o funcionamento da plataforma, inserir seus dados para compor o banco de dados da Rede bem como passa a conhecer os resultados das mobilizações que a iniciativa vem realizando no âmbito da Amazônia Legal, em quase dois anos.

Pesquisadores, estudantes, professores, gestores de instituições de ensino, pesquisa e inovação do Estado do Pará presentes ao evento demonstraram grande interesse em conhecer a Rede Rhisa e como a proposta atua na promoção de uma interconexão com o ecossistema de C, T & I na Amazônia Legal.

A Rhisa compôs a programação de sexta-feira (28) e o tema Rhisa: uma iniciativa para interconexão dos ecossistemas de C,T & I da Amazônia Legal foi apresentado pelo coordenador-geral da Rede, professor Henrique Pereira e pelo diretor do Instituto Acariquara, Ademar Vasconcelos.

A Rede Rhisa é uma iniciativa implementada pelo Instituto Acariquara com a cooperação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e aporte financeiro do Instituto Clima e Sociedade (ICS).

Atualmente, a Rhisa já possui mais de cem mil cadastros de pesquisadores, Institutos de Ciência e Tecnologia, além de mais de mil cooperativas e associações do terceiro setor que atuam no fomento da economia e desenvolvimento de tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O cadastro na plataforma é gratuito e poder feito por meio do link https://bit.ly/cadastrorhisa

A Rhisa também possui uma agência de notícias com foco no jornalismo científico e também promove a divulgação de matérias autorais, de editais de apoio a projetos voltados à ciência, tecnologia e inovação, além de releases produzidos pelas instituições.

Sobre o Seminário

O Seminário conta com o apoio da Rede Rhisa e tem o objetivo de promover a discussão em todos os campos da pesquisa e inovação na área de plantas medicinais, produtos naturais e medicamentos fitoterápicos através de conferências, mesas-redondas, oficinas e apresentação de trabalhos.

O evento é bienal, organizado pela Sociedade Brasileira de Plantas Medicinais (SBPM) em parceria com instituições de pesquisa do Brasil, como a Fundação Oswaldo Cruz. O tema dessa edição é “Plantas Medicinais: Integrando conhecimento tradicional e científico”.

Para saber mais, basta acessar: www.rhisa.org

Com informações da assessoria