SSP-AM e PF apreendem grande quantidade de drogas no Rio Solimões

Uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e a Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal (PF) resultou na apreensão de 914 quilos de maconha, do tipo skunk, no domingo (30/04), no Rio Solimões. Durante a tentativa de abordagem, os tripulantes da embarcação entraram em confronto e durante o tiroteio, a lancha dos suspeitos pegou fogo. Além dos entorpecentes, as forças de segurança apreenderam, ainda, um fuzil.

De acordo com o relatório, por volta de 21h, os agentes da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), e da DRE/PF avistaram uma embarcação em alta velocidade. Durante a ordem de parada efetuada pelos policiais, foram efetuados disparos de arma de fogo contra a equipe policial.

Os agentes entraram em confronto com os suspeitos. Durante o confronto, a lancha dos criminosos pegou fogo. O material foi descartado no rio e durante as buscas, 913 quilos de skunk foram apreendidos, além de um fuzil calibre 556.

O material apreendido foi encaminhado até a DRE-PF. A polícia calculou que os danos causados ao crime girou em torno de R$ 13.714.500.

