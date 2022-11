SpaceX, de Elon Musk, lançou ontem o foguete Falcon Heavy, o mais potente do mundo

A empresa americana SpaceX lançou do estado da Flórida, ontem (1), o Falcon Heavy, o foguete ativo mais potente do mundo, neste que foi seu primeiro lançamento desde 2019.

O Falcon Heavy decolou por volta das 9h40 locais (10h40 em Brasília), da plataforma de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy, no sudeste dos Estados Unidos, durante uma missão denominada USSF-44. A nave transportava carga da Força Espacial americana, incluindo um satélite chamado TETRA 1.

Poucos minutos depois da decolagem, os dois propulsores do foguete voltaram a aterrissar na Terra. A seção central da nave não será recuperada.

O superfoguete Falcon Heavy voou pela primeira vez em um teste em 2018, quando transportou o automóvel Tesla do magnata Elon Musk, proprietário de ambas as empresas. Um segundo voo ocorreu em junho de 2019 e, hoje, o terceiro voo operacional e comercial da Falcon Heavy.

A SpaceX atualmente tem dois foguetes operacionais.

O primeiro é o Falcon 9, usado para transportar astronautas da Nasa para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), ou para lançar os satélites da constelação SpaceX que fornecem Internet do espaço (Starlink).

O segundo é o Falcon Heavy, usado para lançar cargas úteis muito mais pesadas, ou para órbitas mais distantes. O foguete é capaz de transportar até 64 toneladas para a órbita da Terra.

Foi escolhido pela Nasa para pôr na órbita da Lua certos componentes de sua futura estação espacial.

Em sua base no Texas, a SpaceX está desenvolvendo outro foguete, em separado, o Starship, que consiste em uma nave espacial montada sobre uma primeira estrutura, chamada Super Heavy. Este foguete nunca voou, contudo, em sua configuração completa. A nave fez apenas voos de teste suborbitais, vários dos quais terminaram em explosões impressionantes.

O Starship foi escolhido pela agência espacial americana para levar seus astronautas à Lua durante a missão Artemis 3, prevista para 2025.

A Nasa primeiro enviará seus astronautas para a órbita lunar, graças ao seu próprio lançador pesado, chamado SLS. Este equipamento se encontra em desenvolvimento há mais de uma década.

A primeira decolagem do SLS, que vai superar o Falcon Heavy e se tornará o foguete mais potente do mundo, foi cancelada duas vezes no último minuto neste verão boreal (inverno no Brasil). Uma nova tentativa deste voo de teste não tripulado está agendada para o dia 14 deste mês.

