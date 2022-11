Só 5% terminam ensino médio público com bom aprendizado em matemática, diz estudo

Levantamento foi feito pelo Iede com base nos resultados do Saeb e divulgado hoje (30), em evento com pesquisadores para marcar os dez anos da plataforma QEdu.

Apenas 5% dos estudantes terminam o ensino médio da rede pública com aprendizado considerado adequado em matemática, segundo estudo feito com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021. Em 16 estados brasileiros, não se chega nem a esse percentual.

Nacionalmente, cerca de 57% dos estudantes que estavam prestes a se formar na escola no ano passado têm conhecimento insuficiente em matemática e outros 38%, somente o básico.

A defasagem na aprendizagem de matemática no país é histórica e se agravou com a pandemia de Covid, que deixou as escolas sem aulas presenciais por um longo período em 2020 e 2021. Em 2019, o índice de estudantes com conhecimento avaliado como adequado na disciplina era de 7%.

Em língua portuguesa, a situação é um pouco melhor, mas, ainda assim, longe da ideal: em torno de 31,3% dos alunos do ensino médio da rede pública têm aprendizado adequado. Em 2019, somavam 34%.

Os baixos índices de aprendizagem estão entre os temas de discussão dos painéis do evento, realizado em São Paulo e que contará com a participação de pesquisadores, educadores e secretários de Educação. A palestra de abertura terá transmissão gratuita e poderá ser acompanhada pelo YouTube do canal Futura.

Ensino fundamental

Os resultados preocupantes no aprendizado de matemática são perceptíveis já nos anos iniciais do ensino fundamental, com 36,7% dos estudantes da rede pública com aprendizado adequado na disciplina em 2021. Houve uma piora em relação a 2019, quando o índice tinha sido de 47%.

Nos anos finais do ensino fundamental, o percentual que já não era alto caiu também e chegou a 15,3%. Em 2019, eram 18%.

Uma das hipóteses para essa queda maior nos anos iniciais em comparação ao cenário de pré-pandemia seria a dificuldade de se ensinar a disciplina de forma remota e a das famílias apoiarem os filhos.

Com informações do G1