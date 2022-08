Site revela linha do tempo com história, novidades e documentos sobre a rodovia BR-319

A BR-319 é zona de pressão e influência política na Amazônia há décadas. As populações que vivem na área de influência da rodovia enfrentam, constantemente, desafios que ameaçam seus modos de vida e a biodiversidade local. Com o objetivo de qualificar o debate, informar o público interessado e dar transparência aos principais acontecimentos relacionados à rodovia, o Observatório BR-319 (OBR-319) disponibiliza no seu site uma Linha do Tempo que elenca fatos, documentos e imagens em ordem cronológica sobre a BR-319.

O espaço é intuitivo, leve e dinâmico. Nele, o internauta encontra, ano após ano, desde o início da construção da rodovia, textos e arquivos em PDF sobre os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/Rima), recomendações de órgãos de fiscalização e licenciadores, leis que impactam a rodovia, criação de Áreas Protegidas, obras e muito mais.

“Nossa intenção ao criar a Linha do Tempo no site é que a população em geral tenha de maneira fácil, acessível e objetiva, todo tipo de informação sobre a BR-319″, explica a secretária-executiva do OBR-319, Fernanda Meirelles.

A Linha do Tempo é atualizada constantemente à medida que as informações e documentos são disponibilizados às organizações membro que formam o OBR-319. O conteúdo da Linha do Tempo também pode ser acessado através da Biblioteca do site, outro espaço que reúne informações verificadas de diversas fontes e também produzidas pelo OBR-319.

Nele estão, além de documentos, artigos científicos, atas de reuniões do Fórum Permanente de Discussão sobre o Processo de Reabertura da BR-319, Informativos mensais com notícias sobre a rodovia, notas de posicionamento e técnicas, e planos de manejo e gestão territorial das Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TIs) monitoradas pelo OBR-319.

“Outros focos do Observatório BR-319 são os monitoramentos de desmatamento e focos de calor com dados do Sistema de Alerta Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), e do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As análises cobrem 13 municípios, 69 TIs e 42 UCs, que podem ser conferidas por meio do Mapa Interativo, que fica dentro do site do OBR-319”, acrescentou Fernanda Meirelles.

Para se manter atualizado sobre o que acontece na rodovia BR-319, acesse www.observatoriobr319.org.br e se inscreva na newsletter do OBR-319.

Sobre o OBR-319

O Observatório BR-319 é uma rede de organizações formada pela: Casa do Rio, CNS (Conselho Nacional das Populações Agroextrativistas), Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), FAS (Fundação Amazônia Sustentável), FVA (Fundação Vitória Amazônica), Greenpeace Brasil, IEB (Instituto Internacional de Educação do Brasil), Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia), Opan (Operação Amazônia Nativa), Transparência Internacional Brasil, WCS Brasil e WWF-Brasil.

