Sisu: número de inscritos volta a crescer após 7 anos

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) teve 1.073.024 inscritos neste ano, primeiro crescimento no número de estudantes desde 2015. O sistema usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar pessoas para vagas em universidades federais.

Desde 2015, quando o sistema registrou mais de 2,7 milhões de estudantes, vinha caindo ano a ano o número de inscritos no Sisu, quadro que foi revertido neste ano. O número registrado nesta sexta-feira (24), quando se encerrou o prazo, foi 1,76% maior do que o do ano passado.

“O Sisu voltou a crescer. O Brasil está voltando a sonhar e nós seguiremos lutando pela melhoria da vida dos nossos jovens pela Educação”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, em publicação no Twitter.

Dos mais de um milhão de inscritos, 40,1% são do Nordeste, 33,8% do Sudeste, 9,5% do Sul, 8,8% do Norte e 7,8% do Centro-Oeste. Como cada estudante pode se inscrever em até dois cursos, o número total de inscrições foi de 2.062.815.

FONTE: iG