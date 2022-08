SINDSEMP-AM comemora criação de comissão para lançamento de edital de concurso do MPAM

Para Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (SINDSEMP-AM), a criação da comissão para o lançamento do edital do concurso público para novos servidores do Ministério Público do Amazonas (MPAM) é um importante passo não apenas para a instituição, mas para a sociedade como um todo.

“Poder trabalhar em uma instituição como o MPAM e, ao mesmo tempo, encontrar estabilidade em sua carreira, ainda é o plano de vida de muita gente. Prova disso é o alto índice de procura por cursos preparatórios.

Entendemos que esse concurso vai impactar de forma extremamente positiva não apenas o funcionalismo público, mas o serviço que atualmente é oferecido à população do Amazonas”, afirmou o presidente do SINDSEMP-AM, Marlon Bernardo.

A comissão foi criada após nove anos sem nenhum concurso público para o MPAM e tem a finalidade de gerir e fiscalizar os trabalhos relacionados à criação do edital para a realização do concurso, que ainda não tem data definida.

O concurso visa preencher as quase 30 vagas no âmbito administrativo. Além disso, será feira uma análise referente às vagas para suprir as demandas de outros setores do MPAM.

A expectativa é de que o edital oficializando o concurso seja publicado ainda este ano. Atualmente, o MPAM conta com 400 servidores concursados.

*Com assessoria