Simaria relembra início da dupla com Simone: ‘Tudo nas minhas costas’

Nesta terça-feira (8), a cantora Simaria esteve no podcast “PodCats”, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. No bate-papo, ela relembrou o início da dupla sertaneja com a irmã Simone. Ela afirmou que se sentia sobrecarregada em alguns momentos. A dupla chegou ao fim em agosto deste ano.

A sertaneja disse que demorou para reconhecer a mulher forte que era e que se sentia muito desgatada em alguns momentos da carreira. “Abri mão de muitas coisas para a gente chegar aonde a gente chegou”, pontuou Simaria.

Em seguida, ela relembrou de quando ela e Simone ainda trabalhavam no gênero de forró: “Eu tinha que contratar e mandar o povo embora. Era tudo nas minhas costas”.

Simaria ainda disse que ela que teve a ideia de fazer o Bar das Coleguinhas e que escreveu músicas que levou a dupla ao sucesso, como “Meu Violão e o Nosso Cachorro” e “O Mel É Bom”. “Eu tive um sonho que a gente tinha que montar o bar das coleguinhas e sair do forró. E lançamos em 2018. Foi aí que veio ‘ Meu Violão e o Nosso Cachorro’, escrevi no meu divórcio.”

