Silas Câmara anuncia apoio da Assembleia de Deus à campanha para reeleição de Wilson Lima

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, recebeu hoje(16), o apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam). No encontro com 61 pastores que representam as coordenações da igreja nos municípios do interior, o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) declarou que, a partir de agora, é vencer ou vencer.

“Nós somos uma igreja séria que todo mundo conhece e aqui não tem meia força. A partir dessa decisão o senhor tem não só o nosso partido, não só o nosso entendimento político, mas a força da nossa igreja. Não tem meia força, a partir de agora é vencer ou vencer, governador”, disse Silas.

“Estou aqui para retomar o compromisso com essa igreja, com o deputado federal Silas Câmara. Aqui eu quero reconhecer, deputado, o respeito que o senhor teve por mim, pelo nosso governo e o nosso caminho é o do diálogo, o da construção”, disse Wilson ao destacar que também reconhece a importância das igrejas e lembrar que, por esse motivo, as manteve em funcionamento no período mais crítico da pandemia.

A importância social das igrejas tem sido destacada por Wilson Lima, principalmente no papel delas de acolhimento de famílias e na recuperação de usuários de drogas, entre outras pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Eu, a minha família, a minha igreja estamos olhando pela sua vida, pela sua saúde, sua família e pelo nosso Governo”, disse o presidente da Ieadam, Jonathas Câmara. A Ieadam conta com mais de 3,8 mil igrejas entre interior e capital.

Com informações da assessoria