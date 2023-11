Shopping Ponta Negra recebe Papai Noel neste domingo e inaugura Fábrica de Doçuras

O espírito natalino vai invadir o Shopping Ponta Negra, neste domingo (12), com a chegada do Papai Noel, às 17h, e a inauguração da tradicional decoração inspirada desta vez em uma “Fábrica de Doçuras do Natal”.

O bom velhinho vai ser recebido em clima de magia, na praça central, com a encenação de personagens característicos da época, orquestras e espetáculo teatral, que prometem encantar crianças e adultos. Até o dia 17 de dezembro, o Papai Noel estará disponível para receber a visita do público entre 14h e 21h e entre os dias 18 e 23 de dezembro, com atendimento até às 23h.

Na Praça de Eventos, a magia continua com a Fábrica de Doçuras de Natal, reproduzindo um ambiente lúdico e encantador, incluindo esteira com doces, painel interativo, gangorra acessível para cadeirantes, carrinho de doces, Papai Noel cenográfico e um piso interativo que permanecerá aberto todos os dias, no horário de funcionamento do shopping.

O Shopping Ponta Negra também receberá decoração natalina em outras áreas, como na praça de alimentação e na fachada, que terá um destaque especial. Para quem quiser eternizar a data mais esperada do ano, o centro de compras também preparou dois espaços instagramáveis, nos pisos L2 e L3.

No mês de dezembro, também haverá uma programação de Natal especial, com Oficinas Gourmet, contação de histórias e paradas natalinas.

“Estamos preparando uma programação especial que traz o cliente para um clima de magia com uma fábrica encantada que vai transformar cada momento em doces lembranças”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Com informações da assessoria