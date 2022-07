Shopping Ponta Negra recebe festival gastronômico Rota dos Chefs, neste fim de semana

O Shopping Ponta Negra sedia, a partir de amanhã (15), até domingo (17), a nova edição do tradicional festival gastronômico Rota dos Chefs. O evento acontece a partir das 17h, no estacionamento frontal, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, e vai reunir 16 renomados chefs, oferecendo o melhor das suas criações na cozinha, além de muita música e espaço kids.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que o evento está sendo preparado para receber toda a família. “É um momento para todos aproveitarem, com boa comida, música e muita diversão. As crianças terão um espaço kids para brincar e o evento também é pet friendly, ou seja, os animais de estimação podem acompanhar”, disse.

Segundo Priscila Furtado, assim como nas outras edições, os chefs estão preparando um cardápio que promete surpreender o público.

Entre os chefs convidados estão Mauro Lúcio, Babu Loureiro, Isis Reichl, Martina Caminha, Paulo Fortunato, Eduardo Paes e Gleidson Furtado, Denilson Coutinho, Xande Loureiro, Menga Rola, Milton Rola, Dedé Parente, Edcarlos Coelho e Eduardo Avelino, Ysmael Marquina, Aldo Bitencourt, Rebeca Figueira e Lídia Mota.

*Com informações da assessoria