Shopping Ponta Negra promove Pet Day para incentivar a adoção animal, hoje e amanhã

O Shopping Ponta Negra promove, neste fim de semana (2 e 3/12), das 15h às 20h, em parceria com a Organização Bicho Amado (OBA), o Pet Day, um evento para quem é apaixonado por cães e gatos. Haverá desfile de pets à fantasia, oficinas para crianças, sessão de caricaturas, palestras informativas e espaço para quem quiser adotar um amor de quatro patas. O acesso é gratuito no piso L2.

As oficinas de artesanato serão conduzidas pela OBA e as palestras sobre cuidados com animais, pelo curso de Medicina Veterinária da Fametro. Das 17h às 20h, nos dois dias, também haverá uma sessão de caricaturas. Já o desfile de pets é aberto para quem quiser apresentar seu animal de estimação de uma maneira única para o público presente. Para participar, os interessados podem doar uma lata de ração úmida para cães ou gatos ou dois sachês.

O objetivo do Pet Day é estimular a adoção de animais que estão em busca de um lar. Só na ONG Bicho Amado são mais de 200 cães e mais de 80 gatos. Alguns deles estarão em exposição nos dias do evento.

“O Shopping Ponta Negra é pet friendly já há alguns anos e também parceiro da Organização Bicho Amado, uma das mais respeitadas organizações que trabalham com animais em situação de rua”, ressalta a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado. “Estamos unindo uma causa importante, que é a adoção animal, com uma programação divertida para toda a família, porque não tem como não se encantar com esses bichinhos que alegram nossa vida”.

Saiba mais sobre a OBA

A Organização Bicho Amado (OBA) foi criada há mais de 20 anos por Jaqueline Lira, que hoje se orgulha de ter uma organização totalmente formalizada e com CNPJ. A ONG conta com a doação de voluntários e apoio de parceiros como a empresa que fornece a Ração Confiança e a Promotoria da Vara do Meio Ambiente do Amazonas.

A OBA tem hoje mais de 300 animais que estavam em situação de rua, o foco da ONG, e hoje aguardam por adoção, após terem sido vermifugados, vacinados, castrados e acompanhados por médicos veterinários.

Quem tiver interesse em adotar, deverá passar por um protocolo de avaliação que envolve uma entrevista e apresentação de documentos (RG e comprovante de residência), além de ser acompanhado por algum tempo até adaptação total do animal à nova casa.

Para conhecer mais sobre a OBA, basta acessar o perfil no Instagram @oba_bicho_amado .

Programação dos dois dias:

15h às 20h – Adoção de animais

16h30 – Palestra Castração, Vacinação e Vermifugação- Fametro

16h às 18h – oficinas de artesanato infantil

17h às 20h – Caricatura com o pet com o caricaturista Roger

18h – Palestra sobre adestramento de animais – Educadora Pet Ananda Garcia

19h – Desfile

Inscrição mediante doação de uma lata de ração úmida ou 2 sachês

