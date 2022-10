Shopping Ponta Negra lança primeiro Clube de Benefícios do segmento, em Manaus

O Shopping Ponta Negra lançou o primeiro Clube de Benefícios do segmento, em Manaus. O novo serviço garante vantagens exclusivas para os clientes cadastrados, como cupons de descontos.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, diz que o centro de compras sai na frente trazendo para Manaus um serviço exclusivo no segmento. “Faz parte do nosso DNA buscar serviços e soluções exclusivas que agreguem valor ao dia a dia do nosso público. Isso pode ser visto no mix de marcas que atuam no Shopping Ponta Negra”, frisou.

Ela ressalta que a ideia do novo projeto é estreitar ainda mais o relacionamento com o público que escolhe o empreendimento para fazer suas compras e realizar algum serviço. “Mais do que comprar, o cliente está cada vez mais interessado na experiência e em se conectar com determinada marca”, destacou.

Segundo Priscila Furtado, nesse projeto os lojistas são grandes parceiros, colocando à disposição os benefícios exclusivos da plataforma. “Essa também é uma forma do lojista conhecer ainda mais o seu público e com isso direcionar suas ações”.

O CEO do grupo Amanda Beauty, Beto Pontes, destaca que as novas tecnologias têm sido cada vez mais importantes para o relacionamento e só tem a beneficiar os clientes e os lojistas. “É possível ofertar um produto, apresentar um lançamento para o cliente de uma maneira muito mais rápida”.

Um outro ponto interessante do projeto, de acordo com o empresário, é que ao longo do tempo os lojistas vão conhecer muito mais os comportamentos e gostos do público, podendo personalizar as mensagens conforme os interesses de cada pessoa.

A empresária Lenúbia Aziz, da Santa Lolla, também aderiu ao Clube de Benefícios do Shopping Ponta Negra. Para ela, o projeto vai permitir alcançar novos públicos e consequentemente ampliar as vendas. “A expectativa para esse projeto é muito boa. Os clientes só têm a ganhar”.

Para acessar o novo serviço, basta baixar o aplicativo “Clube Ponta Negra”, disponível nas lojas Apple Store e Play Store. Em seguida, o usuário realiza o cadastro e poderá conferir as novidades e vantagens exclusivas do clube, como descontos, promoções e brindes. Já fazem parte do Clube lojas como New Balance, Debora Bertti, Arezzo, Face Doctor, Via Laser, Pobre Juan, Fórmula Academia, entre outras

Com informações da assessoria