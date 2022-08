Shopping Ponta Negra cria espaço exclusivo para troca de figurinhas do álbum da Copa

O Shopping Ponta Negra inaugurou um lounge, no piso L2, para os fãs de futebol trocarem figurinhas do álbum do campeonato mundial. O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo das 14h às 21h.

Para quem ainda não adquiriu o álbum oficial, o quiosque Bazar do Livro, no piso L1 do shopping, já está disponibilizando. No local, também é possível adquirir figurinhas. Com 32 seleções, o álbum traz informações sobre cada país na disputa da principal competição do futebol, que acontece no mês de novembro.

A gerente de Marketing do Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que o espaço foi totalmente decorado e preparado para receber os amantes do futebol com total conforto. “Esse é um grande evento, que mobiliza fãs em todos os lugares. No Brasil, a troca de figurinhas do álbum é uma tradição muito forte e o shopping não poderia ficar de fora”, disse.

Com informações da assessoria