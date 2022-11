Shopping Ponta Negra amplia horário a reduz tarifa de estacionamento na Black Friday

O Shopping Ponta Negra vai funcionar em horário ampliado hoje (26), para que os clientes tenham mais tempo para fazer as compras na Black Friday. Nos dois dias o centro de compras estará aberto das 10h às 23h. No domingo (27), o shopping vai abrir mais cedo, às 12h.

Lojas de todos os segmentos participam da ação, que terá produtos com descontos que variam de 20% a 60%. Entre as lojas que confirmaram a participação na Black Friday estão Água de Coco, Arezzo, Santa Lolla, Zinzane, Lança Perfume, Mmartan, Iplace, Top Internacional, entre outras.

A Black Friday do Shopping Ponta Negra terá ainda outras ações. Nesta sexta-feira e sábado o estacionamento terá tarifa única de R$5 e sem limite de horário durante todo o funcionamento do mall. Para ter acesso, o cliente deve baixar o aplicativo “Clube Ponta Negra” e apresentar o voucher de desconto disponível na ferramenta exclusivamente nos guichês de pagamento.

Os clientes que visitarem o mall até amanhã (27), ainda podem ganhar brindes. As pessoas cadastradas no aplicativo Clube Ponta Negra e apresentarem o selo da “Roleta Premiada” participam da brincadeira e ganham brindes, como ingressos para o cinema, figurinhas do álbum da Copa do Mundo, entre outros itens. A ativação funciona no piso L2, próximo da loja Dumond.

Com informações da assessoria