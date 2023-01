Shakira alfineta Piqué em nova música: ‘trocou Ferrari por Twingo’

A cantora Shakira voltou recentemente ao cenário musical e lançou uma canção em parceria com o DJ argentino Bizarrap. Segundo os jornais espanhóis Marca e Mundo Deportivo, alguns trechos da música são indiretas ao ex-marido da colombiana, o ex-zagueiro Gerard Piqué.

O primeiro indício de um recado ao ex-marido no single é um trecho que, traduzido, diz: “Sou grande demais para você, é por isso que você está com uma garota igual a você.” De acordo com a revista “Page Six”, Shakira descobriu uma traição de Piqué e ainda soube que a amante teria frequentado a casa do casal enquanto estavam juntos.

Outra evidência de que a música é direcionada ao ex-marido é a repetição da palavra “Piqué” dentro de outros termos em espanhol utilizados: pique (arder em português) e sal-piqué (em português, “respingado” dentro do contexto apresentado).

Na letra da canção, Shakira ainda diz: “Eu valho duas de 22 [anos]. Você trocou uma Ferrari por um Twingo”. O trecho seria uma indireta para a nova namorada de Piqué, que é 22 anos mais nova que a cantora de 45 anos.

Em outro trecho, a colombiana faz uma alusão ao nome de Clara: “Ela tem o nome de uma boa pessoa. Claramente, não é o que soa”.

Shakira anunciou o término do relacionamento com Piqué em junho do ano passado. Os dois estavam juntos desde 2010, quando se conheceram durante a Copa do Mundo, na África do Sul.

O casal teve dois filhos juntos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

Confira a tradução do trecho vazado da música de Shakira e Bizarrap na íntegra.

“Eu era grande demais para você, é por isso que você está com alguém igual a você. Isso é para que te mortifique, mastigue e engula para não arder, não voltarei mais para você, mesmo que você chore ou me implore, entendi que não é minha culpa que eles te critiquem, eu só faço música, desculpe ter respingado em você.”

*Com UOL