Seu Jorge registra filho com nome Samba, após a liberação de cartório em São Paulo

Cartório aceitou razões apresentadas e filho do cantor com Karina Barbieri foi registrado ontem (26), informou o G1

Seu Jorge e Karina Barbieri conseguiram registrar o filho como Samba ontem (26), depois de apresentar documento com justificativas para a escolha de nome não convencional.

De acordo com o portal, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) emitiu uma nota informando que o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital formou “seu convencimento no sentido de registrar o prenome (nome) SAMBA.”

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, disse a registradora Katia Cristina Silencio Possar no comunicado

Samba nasceu na maternidade São Luiz Star, na zona sul da capital paulista, no último domingo (22), e o casal teve problemas ao tentar registrar o filho na terça-feira (24), após o nome ser considerado “incomum” pelo cartório responsável.

Responsável pelo 28º cartório, Kátia Possar afirmou não ter registrado Samba inicialmente por entender que o nome poderia “ridicularizar o garoto futuramente”.

Com informações da Revista Quem