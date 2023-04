Senadora Soraya Thronicke é internada em UTI após crise alérgica

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) está internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) desde sexta-feira, 21, após uma crise alérgica. Segundo informações de sua assessoria, ela está em observação em um hospital de Brasília.

De acordo com a nota de esclarecimento, compartilhada nas redes sociais oficiais da parlamentar, seu quadro de saúde é estável, mas inspira cuidados. A causa da alergia ainda não foi identificada e gerou fortes crises.

Ainda sem previsão de alta, como informado na noite de quarta-feira, 26, os médicos optaram manter Soraya na UTI, com acompanhamento de um especialista em imunologia.

Soraya, que foi candidata à Presidência da República no ano passado, é a atual presidente do partido União Brasil no Mato Grosso do Sul.

FONTE: TERRA