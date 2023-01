Senador diz que vai pedir afastamento e prisão de Flávio Dino

O senador Marco do Val (Podemos-ES) afirmou que vai pedir o afastamento e a prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino. O parlamentar publicou um ofício (veja abaixo) que Dino passa informações ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre as manifestações, que terminaram em depredação, do dia 8 de janeiro.

No documento, Dino informa ao governador que foi registrada uma intensa movimentação de ônibus se deslocando para Brasília. O ministro diz ainda que a pasta está monitorando o movimento e “encontra-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade”, o que não ocorreu.

De acordo com o senador, o ofício é uma prova que Flávio Dino e o presidente Lula “sabiam de tudo e deixaram a tragédia acontecer”.

*Com Diário do Poder