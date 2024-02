As obras para fechar uma cratera na avenida Constantino Nery, trecho do bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, chegam a 60% de execução ontem (13). A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua no local desde o último domingo (11).

Em vistoria ao canteiro de obras ontem (13), o secretário de Obras, Renato Junior, explica que novos procedimentos foram adotados para que o serviço não seja paralisado enquanto chove.

“A chuva nos atrapalhou bastante, mas nós não paramos. Levamos a equipe da Seminf para dentro da sede e, debaixo do barracão, enchemos os sacos de ráfia, transportamos e descarregamos na avenida para serem impontados”, disse Renato.

A drenagem profunda, instalada a 8 metros de profundidade, foi revisada e substituída por tubos em concreto armado. Também foi feita uma rede nova a 2 metros de profundidade da via para coletar água da rua e dar a destinação correta.

As equipes implantam mais de 2 mil sacos de rip-rap, utilizam mais de 200 sacas de cimento e areia para a confecção da “farofa”. “Estamos com todas as pedras de meio-fio para colocar no local, atuando para que a gente consiga diminuir os danos causados”, complementa o secretário.

O gestor prevê uma antecipação no prazo da obra. “A determinação do prefeito David é que o restabelecimento dessa via não seja na quinta-feira (15), como havíamos programado, mas, sim, na quarta-feira de Cinzas. Queremos que, na quinta-feira, a via já esteja completamente desobstruída”.

O secretário adianta informações sobre um projeto de recuperação asfáltica de toda a extensão da avenida. “Estamos fazendo estudos. Nos próximos meses já começaremos o recapeamento asfáltico dessa importante artéria da cidade, que é a Constantino Nery”, anuncia.

