Semana do Cinema garante ingressos por R$ 10 de quinta a terça no Shopping ViaNorte

A partir de amanhã (9), a rede Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte, participa da promoção nacional “Semana do Cinema” com ingressos ao valor de R$ 10, além de valores reduzidos na compra de pipoca. A ação promocional segue até a próxima terça-feira (14), e é válida para todas as sessões de filmes.

Além da promoção no ingresso do cinema, a rede Cine Araújo oferecerá o combo promocional com dois refrigerantes de 500/600ml e uma pipoca média pelo valor de R$ 29. Os filmes que estão em cartaz são “Gato de Botas 2: O Último Pedido”, “M3GAN” e “Knock at the Cabin”, com horários a partir das 15h até às 21h30.

“Os fãs da telona terão a oportunidade de assistir seus filmes favoritos em cartaz por esse valor especial. Essa ação tem o objetivo incentivar o retorno das pessoas às salas de cinema, visto que hoje muitos optam pelas plataformas digitais de filmes”, declarou o gerente do Cine Araújo, Paulo Rangel.

A Semana do Cinema é uma proposta da Federação Nacional das Empresas Cinematográficas, com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadores de Multiplex. A primeira edição aconteceu em setembro, do ano passado, e gerou vários resultados positivos com a participação de mais de 3,3 milhões de espectadores, gerando uma bilheteria de R$ 36,2 milhões.

