Sem sucesso no exterior, iPhone 14 Plus entra em pré-venda no Brasil

A pré-venda do iPhone 14 Plus começa nesta sexta-feira (21) no Brasil, e o smartphone estará disponível na próxima sexta (28). O modelo é o último da nova linha a chegar ao país, já que iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max já são vendidos nacionalmente.

No Brasil, o iPhone 14 Plus custa a partir de R$ 8.599:

iPhone 14 Plus com 128 GB: R$ 8.599

iPhone 14 Plus com 256 GB: R$ 9.599

iPhone 14 Plus com 512 GB: R$ 11.599

Também por conta do atraso, que não foi explicado pela Apple, o iPhone 14 Plus não tem feito muito sucesso internacionalmente – onde também chegou depois dos outros modelos, mas já é vendido.

De acordo com o The Information, a Apple já reduz a produção do iPhone 14 Plus por conta da baixa demanda.

O modelo tem as mesmas especificações do iPhone 14, mas traz a tela maior. Neste ano, ao invés da versão Mini, com tela menor, a Apple apostou em um modelo padrão, mas com tamanho grande.

Assim como o iPhone 14, a versão Plus não tem grandes mudanças em relação à geração anterior. O celular tem o mesmo design e o mesmo processador, o A15 Bionic. Melhorias pontuais foram feitas nas câmeras e na bateria.

*Com iG