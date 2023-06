Seleção brasileira de vôlei bate a Croácia e vence a 3ª seguida na Liga das Nações, no Japão

Comandadas por Ana Cristina, brasileiras dominam croatas e fecham a primeira semana da Liga das Nações

O Brasil fechou sua participação na primeira semana da Liga das Nações feminina de vôlei. As comandadas de José Roberto Guimarães venceram hoje (4), a Croácia por 3 sets a 0 – parciais de 26/24, 25/18 e 25/8. Foi a terceira vitória seguida da seleção brasileira em quatro jogos em Nagioa, no Japão.

Zé Roberto fez duas mudanças no time titular. A oposta Lorrayna e a líbero Laís entraram no lugar de Kisy e Natinha. O Brasil jogou com Macris, Lorrayna, Ana Cristina, Julia Bergmann, Diana, Carol e a líbero Laís. Entraram no decorrer do jogo Naiane, Tainara, Maiara Basso e Lorena.

“O importante foi ter fechado essa primeira semana com três vitórias. O jogo da China ajudou como início de competição para vermos o momento das duas seleções. A Holanda está com um time jovem e em crescimento. A República Dominicana sempre faz jogo duro com o Brasil pelo conhecimento que elas têm do nosso time. A equipe da Croácia é jovem e está sendo trabalhada.

Entendemos que ainda falta agressividade no saque, além de precisarmos melhorar no sistema defensivo. Ainda temos muito o que evoluir, treinar, corrigir e estar mais juntos. Queremos chegar na fase final para jogarmos contra as melhores seleções do mundo. Isso vai nos ajudar no pré-olímpico para buscarmos a vaga nos Jogos de Paris, em 2024”, analisou o técnico Zé Roberto.

A Croácia conseguiu equilibrar o jogo no primeiro set com um bom bloqueio, e foi justamente com esse fundamento que o Brasil conseguiu fechar a primeira parcial. Macris parou o ataque croata para fazer 26/24. As croatas chegaram a ter três pontos de vantagem no meio do segundo set (14/11), quando as brasileiras deslancharam e fecharam a parcial em um ataque da central Carol: 25/18. O Brasil encaixou o bloqueio e dominou o terceiro set, fechando o jogo com um ace da central Lorena: 25/8.

O Brasil vai ser uma das sede da próxima semana da Liga das Nações feminina de vôlei. A partir do dia 14 de junho, as comandadas de Zé Roberto encaram em Brasília Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos.

Com informações do g1