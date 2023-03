Segurança é baleado e tem arma roubada durante assalto na Escola de Direito da UEA

Conforme a direção da UEA, um bandido entrou no local para roubar a arma do segurança, que revidou e acabou sendo baleado.

Um segurança de uma empresa particular que presta serviço à Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi baleado e teve a arma roubada durante assalto na Escola de Direito (ED), localizada na Rua Major Gabriel, no Centro de Manaus. Segundo testemunhas, a ação ocorreu na noite de ontem (16).

Conforme a direção da UEA, um bandido entrou no local para roubar a arma do segurança, que revidou e acabou sendo baleado.

Um vídeo registrado logo após a ocorrência, mostra o pânico dos alunos, que tiveram que sair correndo da instituição para se proteger.

A UEA informou que o segurança foi socorrido e levado às pressas para um hospital particular que também fica no Centro da capital. Até o momento, não se sabe o estado de saúde dele.

O reitor da UEA, André Zogahib, disse que autoridades do sistema de segurança pública do Amazonas foram informadas do ocorrido e enviaram reforço policial para o local.

“Suspendemos as aulas na escola de direito hoje e amanhã, para que o processo de investigação possa acontecer dentro das normalidades e a gente possa tranquilizar nossa comunidade acadêmica tomando ainda mais medidas de segurança que forem necessárias”, disse.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, explicou que equipes da Polícia Militar estiveram na instituição logo após o ocorrido e que durante a noite desta quinta devem intensificar as buscas pelo suspeito. “Hoje à noite vai ser a caça dessa pessoa que executou essa ocorrência”, ressaltou o secretário logo depois da ocorrência.

Com informações do g1-AM