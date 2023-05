Sefaz divulga ganhadores da Nota Fiscal Amazonense

A Campanha Nota Fiscal Amazonense Promovida pelo Governo do Amazonas, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), sorteou dez ganhadores no sorteio mensal que aconteceu nesta quarta-feira (10/05), às 13h, transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e Televisão Encontro das Águas.

Iniciada em 2015, a Campanha tem como objetivo estimular à cidadania fiscal por meio do controle social do pagamento de tributos, além de ajudar a combater a sonegação de impostos. Mais de 33 mil prêmios para cidadãos e entidades sociais cadastradas já foram sorteados.

Com mais de 300 mil participantes, que acumularam pelo menos R$ 50 em notas fiscais de consumo com CPF incluso no mês de abril, a campanha sorteou sete prêmios de R$ 5 mil, dois prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 20 mil.

O maior prêmio, no valor de R$ 20 mil, saiu para a contribuinte Elda Julia Sardina Copello, que beneficiou a Casa Vhida – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus, premiada com R$ 8 mil.

Tayane Félix da Silva foi a vencedora de um dos prêmios de R$ 10 mil. Tayane ajudou o Abrigo Infantil Monte Salém, a ganhar o prêmio no valor de R$ 4 mil.

O outro prêmio de RS 10 mil saiu para Vanessa Braga Belém, que beneficiou o Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – Manaus, premiado com R$ 4 mil.

Já os sete prêmios de R$ 5 mil saíram para: Cristiane Alves Oliveira, Luís Carlos Nogueira de Araujo, Cinthya dos Santos Melo, Leonardo Lima Luppi, Alexandrina Paiva dos Anjos Reis, Leonice Souza Alves de Araujo e Geruza Diogo Freire Lopes.

Por meio dos vencedores, também foram premiadas, no valor de R$ 2 mil, o Grupo de Escoteiro Murilo Braga, Lar Batista Janell Doyle – Manaus, Gacc e novamente as entidades Abrigo Moacyr Alves e Casa Vhida.

Como Participar?

Para concorrer aos sorteios, é preciso estar cadastrado no site nfamazonense.sefaz.am.gov.br e manter seus dados atualizados no Portal (dados bancários, contato telefônico e e-mail).

O cidadão deve ter pelo menos R$ 50 acumulados em notas fiscais na compra de bens e produtos. Cada R$ 50 dá direito a um bilhete de sorteio, até o máximo de 250 bilhetes por CPF.

Ao se cadastrar na Campanha e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal eletrônica, o cidadão contribui para o desenvolvimento do estado e concorre a prêmios diários nos valores de R$ 200 reais; nos prêmios mensais com valores de R$ 5 mil até R$ 20 mil; e na premiação especial, que ocorre uma vez ao ano, com prêmios nos valores de R$10 mil até R$ 20 mil.