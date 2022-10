Samu terá equipes de suporte básico e avançado para atender público do Boi Manaus 2022

A Prefeitura de Manaus irá garantir a operação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), durante a realização do Boi Manaus 2022, que inicia nesta sexta-feira, 21/10, e segue até domingo, 23. Equipes de suporte básico e avançado do Samu estarão preparadas durante todo o evento para atender urgência e emergência.

A diretora do Samu, enfermeira Elen Assunção, informa que quatro ambulâncias serão posicionadas em pontos estratégicos em cada dia da programação. Cerca de 12 profissionais do Samu serão mobilizados para o evento, dentre médicos, técnicos em enfermagem e condutores.

“O Samu sempre está presente nos grandes eventos realizados na capital, e no Boi Manaus não será diferente. Essa edição será o maior Boi Manaus da história, sendo fortalecido pelo prefeito David Almeida, e a população poderá prestigiar todos os três dias, com a segurança de que se precisar de socorro, estaremos lá para prestar atendimento médico”, ressaltou.

De acordo com Elen, as ações do Samu estão alinhadas com os demais sistemas de segurança do evento, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), no sambódromo, zona Centro-Oeste.

“As ambulâncias estarão distribuídas em todo o entorno do sambódromo, e aquela que estiver mais próxima do usuário que necessitar de atendimento imediato, será prontamente mobilizada. Nos casos de maior gravidade, os pacientes serão encaminhados pelo Samu até as unidades de saúde de maior complexidade”, detalhou a enfermeira.

Boi Manaus

O Boi Manaus 2022, que chega a sua 25ª edição, integra a programação da Prefeitura de Manaus em comemoração aos 353 anos da capital amazonense. Serão mais de 20 horas de shows, com 47 atrações distribuídas em 24 trios elétricos durante os três dias de programação.

Os bumbás de Manaus, Corre Campo, Brilhante e Garanhão, irão se apresentar no evento, assim como diversos artistas locais, como Canto da Mata, Carlinhos do Boi, Carlos Batata, David Assayag, Edilson Santana, Edmundo Oran, Fabiano Neves, Jr. Paulain, Fábio Casagrande, Israel Paulain, entre outros.

