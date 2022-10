Público ‘mata a saudade’ da Feirinha do Tururi com abertura da temporada do Boi Manaus

Prefeito David Almeida abre oficialmente a temporada do Boi Manaus 2022 com abertura da Feirinha do Tururi, na avenida do Samba

O boi bumbá toma conta de Manaus a partir da abertura da tradicional Feirinha do Tururi, na noite de ontem (12) pelo prefeito David Almeida. Serão mais oito dias de ‘esquenta’ para o Boi Manaus, evento que reúne cantores e dançarinos do ritmo que caracteriza a identidade cultural do Amazonas.

Mais de 50 atrações ocupam o palco da feirinha até o próximo dia 20, véspera do início do Boi Manaus que este ano volta à casa de origem e ocupa a pista e arquibancadas do Sambódromo entre 21 e 23 de outubro em homenagem ao aniversário de 353 anos da capital amazonense.

Coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Associação dos Artistas do Boi-Bumbá a Feirinha do Tururi também muda de endereço este ano e ocupa a avenida Belmiro Vianez, conhecida como “alameda do Samba”, localizada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da cidade, sempre das 18h à meia-noite.

O evento, que é o “esquenta” do que promete ser o maior Boi Manaus de todos os tempos, traz intérpretes consagrados para dividir o palco com novos talentos da toada, além de uma programação gratuita.

“Estamos esperando para esse Boi Manaus a melhor de todas as suas edições. Demos vez e voz aos artistas, queremos fomentar a cultura da nossa região, fomentar através da cultura também o turismo e assim gerar emprego e renda por tudo que está sendo feito aqui, através dessa feirinha. Parabenizo a toda equipe da Manauscult e abraço aqui todos os artistas que estão participando desse grande evento, que é a Feira do Tururi, e depois o aniversário da cidade, o Boi Manaus”, disse Almeida.

O primeiro dia de festa foi marcado por uma grande celebração com todos os artistas, e nos demais dias, sobem ao palco cinco atrações por noite, dentre elas os bois Brilhante, Caprichoso, Corre-Campo, Garanhão, Garantido, torcidas e dançarinos. No total, serão nove dias de programação, com uma série de apresentações de artistas locais, exposições, feira gastronômica e de artesanato, entre outros.

“Temos nesta primeira noite, uma boa gastronomia, um bom artesanato, boa música, segurança, tudo aquilo para que a população que gosta de toada, possa trazer a sua família e nos prestigiar do dia 12 ao dia 20 de outubro”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

Os tururis estão sendo comercializados no valor de R$ 30 e darão acesso às três noites para brincar com o “Boi Elétrico”. Para as torcidas, esse momento era mais do que aguardado.

“O primeiro dia está sendo maravilhoso, estou gostando bastante, espero mais público e eu creio que este vai ser o ano da diferença do nosso Boi Manaus”, destacou o estudante Dário Barbosa, que prestigiou com os amigos a primeira noite do evento.

Programação

Quinta-feira (13)

Grupo a Toada – 20h às 20h30

Kamayurá – 20h às 21h

Felipe Jr – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Klinger Jr – 21h50 às 22h20

Fábio Casagrande -22h20 às 23h

Sexta-feira (14)

Luciano Araújo – 20h às 20h30

Luanita Rangel – 20h30 às 21h

P.A Chaves – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Carlinhos do Boi – 21h50 às 22h20

Mara Lima – 22h20 às 23h

Sábado (15)

Dennis Martins o Príncipe da toada – 20h às 20h30

Aciro Neto – 20h30 às 21h

Carlos Batata – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Arlindo Neto – 21h50 às 22h20

Batucada e Leonardo Castelo – 22h20 às 23h

Domingo (16)

Grupo Kboclos – 20h às 20h30

Edilson Santana – 20h30 às 21h

Prince do Boi / Fabiano Neves – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Márcia Siqueira – 21h50 às 22h20

David Assayag – 22h20 às 23h

Segunda-feira (17)

Neném do Boi – 20h às 20h30

Grupo Kuarapi – 20h30 às 21h

Wilson Nobre – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Márcia Novo – 21h50 às 22h20

Cesar Pinheiro – 22h20 às 23h

Terça-feira (18)

Jardel Bentes – 20h às 20h30

Wanderson Rodrigues – 20h30 às 21h

Robson Jr – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Helen Veras – 21h50 às 22h20

Jr Paulain – 22h20 às 23h

Quarta-feira (19)

Boi Brilhante – 20h às 20h30

Boi Corre Campo – 20h30 às 21h

Boi Garanhão & Patrick Monteiro – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Patrick Araújo – 21h50 às 22h20

Israel Paulain – 22h20 às 23h

Quinta-feira (20)

Rei Azevedo e Toada de Roda – 20h às 20h30

Curumins da Baixa – 20h30 às 21h

Canto da Mata – 21h às 21h30

Intervalo – 21h30 às 21h50

Edmundo Oran – 21h50 às 22h20

Sebastião Jr – 22h20 às 23h

Paulinho Viana & Marujada de Guerra – 23h a 00h

Com informações da Semcom