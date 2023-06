Samsung Ocean abre agenda de atividades gratuitas de junho com aulas sobre Inovação

O programa de capacitação tecnológica da Samsung, o Samsung Ocean, está com as inscrições abertas para 50 atividades gratuitas com conteúdos sobre diversas áreas da tecnologia. As atividades, que incluem aulas remotas e presenciais nos campi de São Paulo e Manaus, estão abertas para o público geral com idade acima de 18 anos. Além disso, ao concluir as aulas e cursos nos quais se inscreveram, os alunos podem emitir um certificado de participação. As aulas são ministradas por educadores das universidades parceiras do programa: a Universidade de São Paulo (USP) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Destaques da agenda de atividades gratuitas do Samsung Ocean em junho

As pessoas interessadas em obter conteúdo sobre Inteligência Artificial, Metaverso e a assistente de voz Bixby, poderão participar das aulas remotas marcadas para o início do mês. Já na segunda quinzena, estão previstas aulas também remotas com conteúdos focados em Wearables, User Experience (UX) e Internet das Coisas. Pensados para conferir mais flexibilidade às pessoas com diferentes rotinas, as aulas em formato remoto acontecem em diferentes horários, estando disponíveis nos períodos da manhã, tarde e noite.

Já para os residentes em Manaus, a Trilha de Fabricação Digital acontece presencialmente no campus do Samsung Ocean, localizado na Universidade Estadual do Amazonas. As aulas marcadas para os dias 5, 7, 12 e 14 de junho, das 16h às 18h no horário local, têm foco em eletrônica básica. Além disso, os residentes em São Paulo e interessados em aprender sobre programação, podem se inscrever nas aulas de Linguagem Phyton, que acontecem nos dias 14, 21 e 28 na Universidade de São Paulo (USP). As atividades acontecem a partir das 17h (horário de Brasília).

“O Samsung Ocean tem ofertado cada vez mais atividades sobre os temas mais relevantes dentro do mercado de tecnologia, incluindo Inovação, Internet das Coisas e Wearables. Ao mesmo tempo, trabalhamos para oferecer conteúdo para os mais diversos níveis de conhecimento, tanto para iniciantes, quanto para pessoas interessadas em aprofundar conhecimentos já adquiridos”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung. “Para o mês de junho, preparamos cerca de 50 atividades que abordam assuntos diversos. Inteligência Artificial, Programação e Fabricação Digital também são temas contemplados na agenda”.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Abaixo a grade mensal completa do Samsung Ocean:

05/06

– Jornada Backend: Backend com NodeJs e Express (Parte 1)

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Games com Unity (Parte 1)

– Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 1)*

– Ocean Innovation Talk: Inovação na Educação e no Trabalho – O impacto da Inteligência Artificial*

06/06

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Games com Unity (Parte 2)

– Trilha de Inteligência Artficial: Desenvolvimento de ChatBot em Python para Atrações Turísticas*

07/06

– Jornada Backend: Backend com NodeJs e Express (Parte 2)

– Trilha Metaverso: Desenvolvimento de Games com Unity (Parte 3)

– Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 2)*

– Trilha de Inovação: Gerando valor de produtos e serviços: uma abordagem teórica e prática*

– Trilha de Inovação: Fundamentos de Desenvolvimento de Produtos e Serviços de Base Tecnológica*

12/06

– Jornada Backend: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB

– Trilha de Desenvolvimento Ágil: Introdução

– Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 3)*

13/06

– Trilha Bixby: Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

– Trilha UX: Design Thinking – Conceitos e Prática

14/06

– Jornada Backend: Integrando os serviços de backend na nuvem

– Trilha de Fabricação Digital: Eletrônica Básica para Fabricação Digital (Parte 4)*

15/06

– Trilha UX: Tópicos em UX para Design de Serviços

19/06

– Trilha IoT: Laboratório de IoT com Arduino

– Ocean Innovation Talk: Inovações no Ensino Tecnológico*

20/06

– Trilha de Inteligência Artficial: Previsão de Séries Temporais

– Trilha UX: Tópicos em UX para AI – Experiências Omnicanal

– Trilha de Inovação: Design Thinking: Desenvolvendo Soluções*

– Trilha de Inovação: Oficina de Prototipação*

– Innovation Colab: Ocean e Bemol Digital*

21/06

– Trilha Wearables: Introdução aos dispositivos Wearables

– Trilha Blockchain: Introdução ao Blockchain*

– Trilha de Programação: Aprendendo a Linguagem Python**

22/06

– Trilha Wearables: Oficina Watch Face Studio: Construção de watch faces com Wear OS 3

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 1)*

23/06

– Trilha de Programação: Programação para iniciantes – aprendendo a programar do zero (Parte 2)*

26/06

– Trilha IoT: Como construir digital twins?

– Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 1)*

– Trilha de Fabricação Digital: Introdução a software de modelagem – Equipamento Corte a Laser- Operação em Máquina CNC (Parte 1)*

27/06

– Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 2)*

– Trilha Ágil: Introdução a Modelagem de Sistemas – Caso de Uso*

– Trilha de Inteligência Artificial: Modelos de Regressão do Zero em R (Parte 1)*

28/06

– Trilha Wearables: Watch Face Studio: Construção de watch faces com Wear OS 3*

– Trilha de Programação: Aprendendo a programar em Python (Parte 3)*

– Trilha de Fabricação Digital: Introdução a software de modelagem – Equipamento Corte a Laser- Operação em Máquina CNC (Parte 2)*

– Trilha UX: Encontro UX*

29/06

– Trilha Ágil: Introdução a Modelagem de Sistemas – Diagrama de Classe*

– Trilha de Inteligência Artificial: Modelos de Regressão do Zero em R (Parte 2)*

30/06

– Trilha de Fabricação Digital: Introdução a software de modelagem – Equipamento Corte a Laser- Operação em Máquina CNC (Parte 3)*

*Atividades realizadas presencialmente no campus de Manaus.