Saída de Faustão da Band é certa; SBT e Record negociam com o apresentador

Fausto Silva está de saída da Band após 1 ano e meio. A decisão foi tomada nas últimas semanas após reuniões do apresentador com a direção da emissora. A Band e o comunicador entraram em um comum acordo sobre a saída antecipada, já que o contrato dele iria até 2026.

Segundo fontes desta coluna, a baixa audiência do Faustão na Band — que no dia 15 de maio marcou o recorde negativo de 2 pontos de audiência — e o prejuízo milionário da atração em 2022 (podendo chegar a R$ 60 milhões) motivaram as reuniões entre apresentador e emissora, e a decisão pelo fim da parceria.

Faustão é sondado por outras emissoras, mas não há nenhuma negociação avançada. No ano passado, ele conversou com SBT e Record, e deixou as portas abertas. Os executivos das duas emissoras chegaram a sondá-lo e ofereceram uma proposta. Segundo fontes, a conversa vem sendo retomada.

O que se sabe é que o apresentador não quer mais um programa diário, nem ter que colocar dinheiro do próprio bolso. Isso pesará na decisão de ir ou não para outro canal.

Procurada por este colunista, a assessoria da Band confirmou a saída de Fausto Silva do programa diário, e enviou a seguinte nota:

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O “Faustão na Band”, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve.”

O fim de Faustão na Band

Conforme adiantado por esta coluna, o apresentador interrompeu uma gravação na tarde de ontem para se reunir com a direção do programa. Na reunião foi comunicada a saída de Fausto do programa diário e a indicação de que João Guilherme Silva e Anne Lottermann fiquem à frente da atração até julho, quando um novo programa ocupará o horário. Reprises também poderão ser exibidas ao longo da semana.

Em sua segunda passagem pela Band, Faustão chegou a abrir mão do próprio salário e injetou dinheiro do próprio bolso para manter a estrutura que queria na Band —como Pizzaria do Faustão, Dança das Feras e outros.

A coluna também apurou que não é de hoje que Faustão escuta de amigos do meio que a melhor opção seria ele encerrar o programa diário e retomar apenas aos domingos, como ficou por mais de 30 anos na Globo.

*Com informações de Uol