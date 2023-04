Saiba quais são os jogos da Série A com suspeita de manipulação de resultados

O Ministério Público de Goiás está investigando partidas que envolvem times como Palmeiras e Santos, por suspeita de manipulação de resultados. Os jogos ocorreram pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 e por torneios estaduais do início deste ano. Segundo o órgão, não há nenhuma evidência que aponte o envolvimento de árbitros, clubes ou dirigentes no esquema.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, 18, após ser deflagrada a Operação Penalidade Máxima II. A ação teve como objetivo obter novos vestígios da atuação de uma organização criminosa que tem atuação especializada na manipulação de resultados esportivos de jogos de futebol profissional

Os promotores que conduzem as investigações informaram que ainda não é possível afirmar se os jogadores realmente receberam dinheiro para adulterar os resultados. No entanto, já foi possível identificar que apostadores fizeram ofertas para os atletas.

Confira os jogos em suspeição do Campeonato Brasileiro

• 5/11/2022 – Santos x Avaí: suspeita de tentativa de cooptação de atleta do Santos para tomar cartão amarelo;

• 5/11/2022 – Bragantino x América-MG: suspeita de aliciamento de atleta do Bragantino para que fosse punido com cartão amarelo;

• 5/11/2022 – Goias x Juventude: suspeita de que dois atletas do Juventude foram assediados para tomar cartões amarelos;

• 6/11/2022 – Cuiabá x Palmeiras: suspeita de cooptação de jogador do Cuiabá para ser punido com cartão amarelo;

• 10/11/2022 – Santos x Botafogo: suspeita de que atleta do Santos tenha sido cotado para punição com cartão vermelho;

• 10/09/2022 – Palmeiras x Juventude: partida passou a ser investigada após o depoimento de um atleta nesta terça, durante a operação. Não foi revelado o clube ao qual o jogador pertence, mas ele teria sido cotado para manipulação de cartão.

*Com informações de Terra