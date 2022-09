Rússia vai anexar formalmente quatro áreas da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, realiza amanhã (30) cerimônia para anexar formalmente quatro áreas da Ucrânia, depois da realização de referendos considerados pelo Ocidente como uma farsa.

De acordo com as autoridades russas, a votação ao longo de cinco dias resultou num apoio quase total à anexação de Luhansk e Donetsk, no Leste da Ucrânia, e de Zaporizhia e Kherson, no Sul do país.

Putin fará um grande discurso no Kremlin para anunciar formalmente a anexação.

Na Praça Vermelha, em Moscou, já foi montado um palco com enormes cartazes nos quais é proclamada a anexação das quatro regiões à Rússia. O evento assemelha-se ao da anexação da Crimeia, em 2014, que também ocorreu após referendo desacreditado pela comunidade internacional.

*Com Agência Brasil