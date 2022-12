Rússia diz que não haverá trégua de Natal ou Ano Novo na Ucrânia

O governo russo afirmou nesta quarta-feira (14) que nenhuma trégua de Natal ou Ano Novo na Ucrânia está em discussão atualmente.

“Nenhuma proposta foi recebida de ninguém e o assunto não está na agenda”, respondeu o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à imprensa depois de ser questionado sobre a possibilidade de uma pausa nos combates na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin também não divulgou uma data do discurso anual do presidente Vladimir Putin no Parlamento russo.

O presidente já renunciou, sem revelar explicações, a sua grande entrevista coletiva anual, em um momento em que a campanha militar na Ucrânia enfrenta vários reveses.

A Rússia já descartou a possibilidade da retirada militar da Ucrânia e prometeu prosseguir com os combates.

Denis Pushilin, alto funcionário designado pela Rússia para o leste da Ucrânia, afirmou que deseja “libertar” outras duas aéreas do país, a região de Odessa no Mar Negro e Chernihiv no norte, de acordo com uma entrevista à agência de notícias Ria-Novosti.

Questionado sobre a declaração, Peskov insistiu que a prioridade é “proteger as populações das regiões de Lugansk e Donetsk”, no leste da Ucrânia.

*Com AFP