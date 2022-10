Rússia convoca ex-campeão mundial dos pesos pesados para guerra com Ucrânia

Em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia, os nomes dos atletas convocados pelos exércitos aumentam. O último deles foi Nikolai Valuev, conhecido como ‘Homem da Montanha’ e bicampeão mundial dos pesos pesados, que aderir aos comandados de Vladimir Putin.

Com 2,13 metros de altura e pesando cerca de 150 quilos, Valuev é considerado um dos boxeadores mais altos do mundo. Agora sua missão será outra, pois vai defender os interesses de seu país com o uso de armas.

Lutando no ringue pela última vez em 2009, ele se tornou um representante do Partido Rússia Unida, o maior partido do país, além de ser o do presidente Putin.

Nikolai tem 49 anos e tem problemas de mobilidade física desde sua aposentadoria. No entanto, ele nunca parou de procurar desafios. Entre eles, procurando o yeti — Homem da Montanha — nas neves da Sibéria, o que lhe rendeu um documentário produzido pela National Geographic.

Agora, no entanto, Valuev será um soldado em território ucraniano procurando colaborar com a missão russa no país vizinho.

Com informações do Uol