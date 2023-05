Rumo às Olimpíadas: Atleta amazonense de judô é convocado para Seletiva de Paris 2024

Victor Maximus recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024

O judoca amazonense Victor Maximus foi convocado para participar da Seletiva Nacional de Judô, Projeto Paris 2024 que acontecerá nos dias 25 a 27 de junho em São Paulo. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, o atleta vem se dedicando em competições internacionais que possibilitarão a sua chegada no próximo ciclo olímpico.

“O Victor é uma grande promessa para o judô. Estamos dando suporte para que seu rendimento melhore e ele garanta a tão sonhada vaga olímpica. Nosso objetivo é fortalecer e apoiar todo o seu treinamento, para que tudo seja feito com muita disciplina e dedicação”, ressaltou Jorge Oliveira, titular da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), a seletiva reúne judocas de todas as regiões do país. “Desde o dia que recebi a notícia de que iria representar o Amazonas, pude ter certeza que o trabalho que estamos desenvolvendo está dando certo. A cada competição em que participo é um passo para chegar às Olimpíadas”, ressaltou o atleta de 18 anos.

O atleta amazonense iniciou no esporte aos 5 anos de idade, como uma brincadeira de escola, hoje faz do esporte sua evolução diária. Sendo o único representante do Amazonas na seletiva, disputando na categoria Sênior, o campeonato será mais um passo para a realização do seu maior sonho.

Com uma rotina intensa de treinos de musculação, preparação física e aulas de judô, o atleta segue em preparação para competições nacionais e internacionais. “Com apoio do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 consigo me preparar para as competições e estou focado para trazer mais títulos para meu estado”, comentou Victor Maximus.

Colecionando títulos, Victor é campeão amazonense de judô, medalha de ouro na Copa Fejama Graduados, vice colocado na Super Copa Samel e, em 2022, foi primeiro lugar no Campeonato Brasileiro também chegando nas quartas de final da Seletiva Nacional de Judô- Projeto Paris 2024.

