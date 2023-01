Ronaldo Fenômeno pede a namorada em casamento e está noivo pela quarta vez

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno está noivo. A modelo Celina Locks, namorada do craque, anunciou a novidade em seu perfil nas redes sociais. A brasileira aceitou o pedido do ex-atleta e se declarou em publicação no Instagram.

“Yes, I do (sim, eu aceito). Te amo para sempre, Ronaldo”, escreveu a noiva.

Ronaldo e Celina namoram há oito anos. O casal ainda não teve filhos, mas a modelo já afirmou, em entrevista à revista Quem, que considera os quatro filhos do ex-jogador parte da sua família — Ronald, Alex, Maria Sophia e Maria Alice são fruto de relacionamentos anteriores do Fenômeno.

Esse será o quarto casamento de Ronaldo. O primeiro foi com a também ex-jogadora Milene Domingues, com quem teve Ronald. Depois, foi casado com a apresentadora Daniella Cicarelli por apenas três meses. Por último, casou-se com Maria Beatriz Antony, mãe de Maria Sophia e Maria Alice. Já Alex é filho de Michele Umezu, fisiculturista que teve um breve relacionamento com o ex-atacante.

*Com Lance!