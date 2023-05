Romário chama Bebeto de traidor e diz que não é mais parceiro do companheiro do tetra

O senador e ex-atacante Romário chamou Bebeto de traidor e citou questões políticas.

O que aconteceu

O Baixinho afirmou ter sido traído por sua dupla de ataque no Tetra por causa de política. A declaração foi feita em participação no ‘Podcast do Garotinho”.

“Traidor. Foi [meu maior parceiro], mas não é mais. Me traiu na política. Pulou [de galho]. Tem algumas coisas na vida que eu levo para sempre, dentro e fora da política. Todos os dias tem uma, mas, quando é com um cara que você gosta, que você conviveu e tem uma relação de amizade em todos os sentidos, isso é triste”, declarou o ex-jogador.

Apesar da mágoa, Romário revelou que não houve briga. “Eu não briguei com o Bebeto, ele só me traiu. A série foi antes, as entrevistas já acabaram”, completou.

Eleição separou dupla do Tetra

Parceiros no campo de jogo em 1994, a dupla histórica Bebeto e Romário esteve em lados opostos nas eleições presidenciais de 2022.

O ex-camisa 7 se candidatou a deputado federal no Rio de Janeiro pelo PSD, partido do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e da coligação que apoiava Lula, mas não foi eleito;

Romário conseguiu sua reeleição no senado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

*Com informações de Uol