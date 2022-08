Rodrigo Guedes recebe homenagem da Abrasel por apoio aos bares e restaurantes

Durante debate promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o vereador e candidato a deputado federal, Rodrigo Guedes (Republicanos) recebeu homenagem dos membros da Associação em agradecimento pela emenda parlamentar destinada, em 2021, pelo vereador ao Guia da Gastronomia do Amazonas e a Feira Internacional de Gastronomia da Amazônica – FIGA.

A solenidade foi mediada esta semana pelo presidente da Abrasel Amazonas, Rodrigo Zamperlini. Na ocasião, Rodrigo Guedes foi convidado a expor suas propostas para o cargo de deputado federal e quais as metas para atingir a categoria de empreendedores. Guedes destacou que o empreendedorismo sempre foi uma das bandeiras de seu mandato como vereador.

Em 2021, Guedes destinou emenda parlamentar no valor de R$ 40 mil para a Guia da Gastronomia do Amazonas e a Feira Internacional de Gastronomia da Amazônica – FIGA, durante a pandemia e a paralização do comércio, Guedes também cobrou que os poderes amparassem aos empreendedores do setor de alimentação como bares e restaurantes.

“Fico muito feliz com essa homenagem, porque a emenda que destinei ajudou a Abrasel a realizar o Festival Internacional da Gastronomia Amazônica, um evento muito importante para a nossa região. O empreendedorismo sempre terá o meu apoio, respeito toda a categoria e uma das minhas missões no mandato como deputado federal é defender a classe do comércio e melhorar a vantagem competitiva da nossa região, através da Zona Franca de Manaus (ZFM)”, defendeu.

