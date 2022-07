Roberto Cidade solicita reforço no policiamento para bairros da zona Oeste

No intuito de contribuir com o reforço na segurança dos bairros São Jorge, Glória e Santo Antônio, zona Oeste de Manaus, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB) encaminhou ao Comando Geral da Polícia Militar e ao Comando de Policiamento Metropolitano requerimento solicitando reforço do policiamento.

No requerimento nº 1957/2022, destinado ao comandante geral da PM, coronel Vinícius Almeida, e ao comandante do Policiamento Metropolitano, coronel Marcos Encarnação, respectivamente, o parlamentar informa que a população desses bairros tem reclamado de aumento no número de delitos. No documento, o deputado estadual solicita reforço de guarnições e uma presença ostensiva da Polícia Militar do Amazonas.

“Atendendo demanda da população dessa região da cidade, estamos solicitando reforço policial, por meio de intervenções pontuais e estratégicas, seja com barreiras policiais ou reforço das guarnições com viaturas de unidades especializadas. A presença ostensiva da briosa Polícia Militar do Amazonas nessas áreas, com certeza, irá assegurar a preservação da ordem pública e garantirá maior segurança à população”, opinou.

“Tenho identificação com os bairros da zona Oeste de Manaus, cresci no Santo Antônio e tenho tios, primos, amigos que vivem lá e em bairros adjacentes. Por isso, muitas demandas dessa zona de Manaus chegam até o nosso gabinete. Reforço o pedido aos comandantes da Polícia Militar, coronel Vinícius e do Policiamento Metropolitano, coronel Encarnação para que intensifiquem o policiamento no São Jorge, Glória e Santo Antônio”, disse.

