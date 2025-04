Para aprofundar o debate sobre os riscos e as oportunidades que o “tarifaço do governo Trump” pode gerar na economia amazonense, especialmente sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), irá liderar uma comitiva de parlamentares estaduais, junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

“Minha proposta é que tenhamos uma audiência com o superintendente Bosco Saraiva, da Suframa, e com o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, para que possamos entrar nesse debate com conhecimento. Precisamos ser propositivos, ver o planejamento que, tanto a Suframa quanto a Sedecti, tem para aproveitar as oportunidades deste momento. A ZFM tem que sair na frente. Precisamos conversar com todos os agentes do setor sobre esse momento que impacta a vida de todos. Esse é um debate extremamente importante e nós precisamos estar atentos para as oportunidades”, declarou.

Além das medidas do governo dos Estados Unidos, o deputado presidente quer debater com a Suframa sobre a expansão do parque industrial da Zona Franca para os limites da rodovia AM-010. De acordo com o parlamentar, é oportuno que se avalie quais os investimentos são necessários e agir rapidamente para que mais empresas se sintam atraídas a se instalarem no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“O PIM tem apresentado um crescimento exponencial, tem batido todos os recordes, mas, infelizmente, não tem mais para onde expandir. Manaus abriga hoje muitas indústrias, porém se quisermos que outras empresas invistam aqui, nós precisamos nos preparar para o futuro. Esse ‘tarifaço americano’ tende a fazer com que as indústrias europeias e asiáticas queiram ir para outros lugares. Por que não o Brasil? Por que não a ZFM? Mas, para isso, precisamos planejar, melhorar a estrutura, ter energia boa, internet de qualidade”, opinou.

Para Cidade, além do PIM pujante, a geolocalização de Manaus, do Amazonas, favorece a atração de novas empresas.

“Se a gente planejar a Zona Franca de Manaus agora, tenho certeza de que nós vamos colher esses frutos lá na frente. Devemos aproveitar essa oportunidade do ‘tarifaço’ e fazer com que as indústrias que estão lá na Ásia e na Europa venham para o Brasil. A ZFM está estrategicamente localizada. Manaus é o local mais próximo para os Estados Unidos. Tenho certeza de que, se soubermos aproveitar as oportunidades, a ZFM tem mais a ganhar do que a perder”, finalizou.