Roberto Cidade faz balanço do ano legislativo e reforça compromisso com o povo

No encerramento do ano legislativo, nesta quinta-feira, 14/12, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), fez um balanço de sua atuação parlamentar e de sua condução nos trabalhos do Legislativo Estadual. Ressaltou alguns dos desafios enfrentados ao longo do ano e comemorou o saldo positivo das iniciativas que favoreceram a população do Estado.

“Em 2023, vivemos um ciclo de grandes realizações aqui na Assembleia Legislativa. Um ano em que legislamos, fiscalizamos, debatemos, e, sobretudo, construímos caminhos seguros para garantir a soberania dos legítimos donos dessa Casa: o povo. Ouvimos as vozes dos municípios, dos bairros, das ruas, das casas, vozes que ecoaram de todo o Amazonas neste parlamento. O Legislativo criou pontes entre os poderes, Executivo e Judiciário, respeitando a soberania de cada um deles, e, por eles, sendo fraternalmente respeitado”, disse.

O presidente destacou a produtividade positiva dos 24 deputados estaduais. “Foram 1.450 matérias, entre projetos de lei ordinária, complementar, decretos legislativos e de emenda à Constituição Estadual, e mais de 6.200 requerimentos que impactam positivamente na qualidade de vida do povo manauara e de todo o Amazonas”, comemorou.

Dentre os temas levados à tribuna do Plenário Ruy Araújo, Cidade destacou a defesa da BR-319, a manutenção do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) e as iniciativas para minimizar os danos causados pela estiagem histórica que atingiu o Amazonas em 2023.

“Atuamos em todas as direções, cada um de nós, legislando em diversas frentes em defesa dos homens e mulheres que formam nosso imenso e complexo Amazonas. No entanto, alguns temas foram comuns a todos nós, como a defesa da BR-319, da ZFM e dos nossos irmãos afetados pela estiagem. Assim como foi em 2023, no novo ano que se avizinha, nos manteremos vigilantes e apoiando as iniciativas que garantam o bem-estar do povo do nosso Estado, a geração de emprego, renda, a sustentabilidade e a proteção dos recursos que compõem o nosso rico Amazonas”, disse.

O deputado presidente destacou ainda a realização da terceira edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas (Feclam), os prêmios recebidos pela Escola do Legislativo Senador José Lindoso – o prêmio da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) e o prêmio Assembleia Cidadã, da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) -, e os trabalhos executados pelas diretorias, setores e servidores que ajudaram na produção de tantos resultados positivos.

Produção parlamentar

Além da condução do parlamento estadual, o deputado destacou as iniciativas do seu gabinete e da intensa produção, como a apresentação de Projetos de Lei, requerimentos, indicações e o Cidade em Ação, atividade social realizada em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“A produção do meu gabinete atendeu aquilo a que sempre propus, a de ser ampla, diversa e qualificada. E desta forma, apresentamos 127 projetos de lei, sendo 79 deles já sancionados, além de 11 projetos de resolução legislativa e 434 requerimentos. Aproveito a oportunidade para parabenizar a todo o meu time que, de forma comprometida, correspondeu aos anseios da população com iniciativas que favorecem a nossa gente”, parabenizou.

“Nosso trabalho ultrapassou os muros desta Casa e chegou aos bairros de Manaus e a municípios do Amazonas com o Cidade em Ação, essa iniciativa que permite à população, sobretudo, a mais carente, o acesso a serviços de saúde, cidadania, orientações jurídicas e muito mais, de maneira cidadã e urgente”, continuou parabenizando os servidores.

Cidade reforçou ainda que a Assembleia Legislativa do Amazonas permanecerá sendo um espaço de lutas democráticas e republicanas, um espaço de união em favor do povo do Amazonas.

“Foi com união que conseguimos tantos avanços para nossa gente e será com união, no que depender de mim, que seguiremos fortes, lutando pelas causas que mudam verdadeiramente a vida das pessoas. Que 2024 represente o início de novos ciclos de trabalho e prosperidade, de crescimento e desenvolvimento para todos nós, mas, prioritariamente, para quem nos justifica frente a este parlamento: o povo do Amazonas. Boas festas a todos”, finalizou.