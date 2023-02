Roberto Cidade destaca força do programa de crédito regional para a economia do AM

Deputado identificado com o setor primário e entusiasta de iniciativas que favoreçam a economia e a geração de emprego e renda, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (UB), participou hoje (3), do lançamento do Programa “+Crédito Amazonas 2023”, que prevê a oferta de R$ 277 milhões em operações de crédito direcionado a micro e pequenos empreendedores.

Iniciativa do Governo do Estado e operacionalizado pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), o programa de crédito é destinado a autônomos, profissionais liberais, produtores rurais, Microempreendedores Individuais (MEI), micro e pequenas empresas do Amazonas.

“Parabenizo o governador Wilson Lima por essa iniciativa. Quanto mais a sua gestão avança, mais o nosso Estado cresce. A geração de oportunidade, a geração de emprego e renda é o caminho certo para avançarmos. A previsão é que seja investido mais de R$ 1 bilhão, por meio da Afeam, nos próximos quatro anos e isso é importante para criar oportunidades para a capital e para o interior do Estado. O povo amazonense, em todos os municípios, só quer ter oportunidades. Uma oportunidade de ter o seu crédito, de pagar o seu crédito e de gerar oportunidades de emprego”, falou.

Os recursos provenientes do “+Crédito Amazonas 2023” podem ser utilizados para capital de giro/custeio, aquisição de máquinas e equipamentos; obras e reformas de construção civil visando implantação, modernização e ampliação de empreendimentos, bem como projetos de inovação e de melhoria da eficiência energética, por meio de fontes alternativas, a exemplo da instalação de equipamentos para geração de energia de fonte renovável (energia solar).

Em 2023, os financiamentos podem chegar até R$ 200 mil de acordo com o porte de cada cliente, com prazos para capital de giro de até 36 meses e para aquisição investimentos fixos de até 60 meses para pagar.

Todo processo do crédito é feito de forma on-line, por meio do Portal do Cliente no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br). Para operações do setor primário, os interessados devem procurar a unidade Local do IDAM no seu município com a documentação completa, conforme relação de documentos disponível no site da Afeam.

Com informações da assessoria