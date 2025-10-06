O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), manifestou preocupação com o risco iminente de crise no segmento de produção de ar-condicionado do Polo Industrial de Manaus (PIM).
O alerta reforça a declaração do presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), o amazonense Jorge Júnior, que apontou como gargalo a dependência de apenas uma empresa nacional, localizada em São Paulo, responsável pela produção de compressores, peça fundamental na fabricação dos aparelhos.
Segundo o deputado, a situação coloca em risco a produção das 18 indústrias instaladas no Distrito Industrial de Manaus, já que a fabricante não tem conseguido atender à demanda.
“O presidente da Eletros, Jorge (Júnior), já se manifestou que isto é muito ruim para o polo, que é o segundo que mais vende ar-condicionado no mundo. Temos que ser justos e reconhecer que é preciso investir nesse setor. Existe uma legislação federal que obriga a comprar os compressores de uma única empresa, no Estado de São Paulo, mas ela não dá conta. Precisamos discutir alternativas, dialogar no Congresso Nacional, porque a Zona Franca de Manaus é a nossa maior matriz econômica”, destacou Cidade.
O parlamentar acrescentou que a perda de espaço na produção pode favorecer concorrentes externos. “Se deixarmos de produzir aqui, quem ganha é a China, que já é a maior produtora mundial. Quanto mais fabricamos em Manaus, mais fortalecemos nossa capacidade de competir no mercado internacional”, concluiu.
O entrave está na exigência do Processo Produtivo Básico (PPB), que determina a compra de insumos nacionais. No caso dos compressores, o monopólio é da Tecumseh, instalada no interior paulista desde 2020, que não consegue atender toda a demanda, provocando atrasos, paralisações, suspensão de contratações e até demissões no polo de ar-condicionado da Zona Franca.