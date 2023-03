Rilary Coutinho é homenageada na Câmara Municipal de Manaus

No Dia Internacional das Mulheres a aluna Rilary Coutinho foi homenageada na Câmara Municipal de Manaus (CMM) representante a juventude amazonense e por sua trajetória acadêmica de destaque nacional. A aluna foi homenageada pelo vereador Rodrigo Guedes (Republicanos).

Rilary Manoela Coutinho, tem 18 anos, é natural de Itapiranga e foi uma das 24 estudantes da rede pública de ensino de todo o Brasil que alcançaram a nota máxima no Enem no ano passado.

A jovem estudou na Escola Estadual Tereza dos Santos, localizada em Itapiranga (município a 339 quilômetros de Manaus) e alcançou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Rilary estudava na biblioteca da escola e a estratégia de estudos utilizada foi abordar um tema específico por semana. A estudante correu o risco de perder a vaga na Univerdade Federal do Amazonas (UFAM) no curso de Engenharia Civil, por falta de recursos para custear despesas de moradia, transporte, material acadêmico, entre outras.

Foi feita uma vaquinha nas redes sociais para ajudar Rilary com os custos e a meta inicial foi ultrapassada em poucas horas e, atualmente, as doações totalizam R$ 171.400,11. O valor será usado para a compra de material didático e os custos de Rilary em Manaus durante os cinco anos do curso de engenheira civil na UFAM.

“Foi uma honra ser homenageada! Ser chamada pelo vereador Rodrigo Guedes para receber essa homenagem foi gratificante para a minha família e todos ao meu redor. Fiquei muito feliz, a homenagem foi linda!”, agradeceu.

Para o vereador Rodrigo Guedes, a história de Rilary é um exemplo para a juventude e pode motivar vários jovens a se dedicarem a alcançar seus sonhos.

“A trajetória da Rilary é uma inspiração e eu espero que através dela jovens sejam motivados a não desistirem dos seus sonhos e trilharem o caminho do bem, dos estudos e da dedicação”, destacou.