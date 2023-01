Richarlison leva cartaz para brasileiro em jogo na Inglaterra: “Poderia dar sua camisa?”

A cena viralizou nas redes sociais e reforça a trajetória de simpatia e humildade no comportamento do “Pombo”

O atacante Richarlison demonstrou mais uma vez seu carisma que conquistou os brasileiros na Copa do Mundo, levando um cartaz escrito “Poderia me dar a sua camisa” para Lucas. O atacante Lucas Moura, revelado pelo São Paulo e seu companheiro no Tottenham, da Inglaterra, está se recuperando de uma lesão na panturrilha. Para pegar ritmo de jogo, ele atuou pelo sub-21 do clube inglês.

Sem muita sequência nessa temporada, Lucas voltou a jogar pelo clube nesta sexta-feira, 27, pelo sub-21, que venceu o Arsenal por 2 a 1 na Premier League 2, com ele marcando um dos gols.

O Pombo esteve presente nas arquibancadas para assistir ao jogo e levou um cartaz escrito: “Lucas, poderia me dar sua camisa?”.

Claramente o gesto do atacante brasileiro viralizou nas redes sociais e estimulou o jogador a marcar um dos gols da partida. Na temporada, Lucas soma apenas nove partidas, apenas duas como titular e não deve ter seu contrato renovado no meio do ano.

Com o resultado no clássico, o Tottenham deixou a lanterna da Premier League 2, mas ainda na zona de descenso para o Grupo 2.

